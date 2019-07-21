The Greater Charlottesville Community Job Fair, organized by Manassas-based Reliant Hiring, is happening July 30.

The event will run from 1 to 4 p.m.at Aldersgate United Methodist Church at 500 E. Rio Road.

Company officials say job-seekers should bring resumes and come dressed for success and possible on-site interviews.  Those looking for jobs can register for the event at relianthiring.com.

The number and names of employers who will be attending the fair will be sent via email to those looking for jobs. 

Business News

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