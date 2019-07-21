...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT
FOR SOUTHEASTERN ROCKINGHAM...NORTHWESTERN ALBEMARLE...WEST CENTRAL
GREENE AND EAST CENTRAL AUGUSTA COUNTIES...
AT 445 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER GROTTOES, OR 13
MILES SOUTHEAST OF HARRISONBURG, MOVING EAST AT 10 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED AND OBSERVED. A WIND GUST TO 61 MPH WAS
MEASURED AT WEYERS CAVE, NEAR GROTTOES.
IMPACT...DAMAGING WINDS WILL CAUSE SOME TREES AND LARGE BRANCHES TO
FALL. THIS COULD INJURE THOSE OUTDOORS, AS WELL AS DAMAGE
HOMES AND VEHICLES. ROADWAYS MAY BECOME BLOCKED BY DOWNED
TREES. LOCALIZED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. UNSECURED
LIGHT OBJECTS MAY BECOME PROJECTILES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GROTTOES, MASSANUTTEN, ELKTON, WEYERS CAVE, NEW HOPE, MOUNT SIDNEY,
ROCKY BAR, PORT REPUBLIC, MISSION HOME, FORT DEFIANCE, MCGAHEYSVILLE,
MONTEVIDEO AND STAUNTON AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
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HAIL...1.00IN
WIND...60MPH