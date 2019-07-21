Fluvanna County residents wanting to get things done are invited to join the Fluvanna Leadership Development Program.

The program is recruiting for its 2019-20 session through Aug. 15.

The goal of the nonpartisan group is to explain how the county works, where to go for help and how to separate fact from fiction about the county.

The program is in its 17th year and has more than 300 graduates.

Visit fluvannaleadership.org for additional information or to register. Registration is limited. Tuition for the program is $50.

Business News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Send news tips to news@dailyprogress.com, call (434) 978-7264, tweet us @DailyProgress or send us a Facebook message here.

Tags

Load comments