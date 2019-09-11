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...ISOLATED SEVERE THUNDERSTORMS POSSIBLE THROUGH EARLY THIS EVENING... SCATTERED THUNDERSTORMS WILL DEVELOP AND MOVE THROUGH THE REGION THROUGH EARLY THIS EVENING ACROSS PORTIONS OF NORTHERN, CENTRAL AND SOUTHERN MARYLAND, NORTHERN AND NORTH CENTRAL VIRGINIA, THE EASTERN WEST VIRGINIA PANHANDLE AND THE INTERSTATE 95 CORRIDOR, INCLUDING THE WASHINGTON DC AND BALTIMORE MARYLAND METRO AREAS. ISOLATED INSTANCES OF HAIL AND DAMAGING WIND GUSTS ARE POSSIBLE. REMAIN ALERT FOR CHANGES IN THE WEATHER, AND BE PREPARED TO HEAD TO SHELTER SHOULD SEVERE WEATHER THREATEN OR A WARNING BE ISSUED. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.
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...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM EDT FOR NORTHEASTERN NELSON...WEST CENTRAL ALBEMARLE AND SOUTHEASTERN AUGUSTA COUNTIES... AT 456 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER SHERANDO, OR NEAR WAYNESBORO, MOVING SOUTHEAST AT 15 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...DAMAGING WINDS WILL CAUSE SOME TREES AND LARGE BRANCHES TO FALL. THIS COULD INJURE THOSE OUTDOORS, AS WELL AS DAMAGE HOMES AND VEHICLES. ROADWAYS MAY BECOME BLOCKED BY DOWNED TREES. LOCALIZED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. UNSECURED LIGHT OBJECTS MAY BECOME PROJECTILES. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... SHERANDO, WINTERGREEN, NELLYSFORD, GREENFIELD AND AFTON MOUNTAIN. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. && HAIL...1.00IN WIND...60MPH
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STERLING VIRGINIA HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN NELSON COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA... THE CITY OF CHARLOTTESVILLE IN CENTRAL VIRGINIA... ALBEMARLE COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA... SOUTHEASTERN AUGUSTA COUNTY IN WESTERN VIRGINIA... * UNTIL 600 PM EDT. * AT 501 PM EDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM FREE UNION TO CROZET TO NEAR AFTON, MOVING SOUTHEAST AT 20 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...DAMAGING WINDS WILL CAUSE SOME TREES AND LARGE BRANCHES TO FALL. THIS COULD INJURE THOSE OUTDOORS, AS WELL AS DAMAGE HOMES AND VEHICLES. ROADWAYS MAY BECOME BLOCKED BY DOWNED TREES. LOCALIZED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. UNSECURED LIGHT OBJECTS MAY BECOME PROJECTILES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHARLOTTESVILLE, CROZET, SCHUYLER, FREE UNION, AFTON, CAMPBELL, WESTMORELAND, HOLLYMEAD, IVY, SCOTTSVILLE, ESMONT, NORTH GARDEN, COVESVILLE, YANCEY MILLS, STONY POINT, FLORDON, SCOTT STADIUM, FABER, COBHAM AND CISMONT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. && HAIL...1.00IN WIND...60MPH
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