» Museum of History and Culture hosts Celebrate the Bridge Builders with a free screening of “Working for a Better Day,” followed by a panel discussion with Eugene Williams, Teresa Jackson Walker-Price, Betz Gleason and John Conover, at 7 p.m. Thursday at Vinegar Hill Theatre. (434) 296-1492.

» Central Virginia Small Business Development Center hosts the Lunch-n-Learn session “Trademark & Copyright Basics” from noon to 1 p.m. July 30 in Room 235 of the Albemarle County Office Building-McIntire. Register in advance at centralvirginia.org/events. (434) 295-8198.

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