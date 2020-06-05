The Thomas Jefferson Health District (TJHD) will host free drive-thru COVID-19 testing at Nathanael Greene Primary School on Wednesday, June 10 from 10 a.m. to noon.

Testing is available for anyone ages 18 and older that schedules an appointment in advance. Interested persons must call on Monday June 8 or Tuesday June 9 between 8 a.m. and 4:30 p.m. to schedule an appointment at (434) 972-6261.

TJHD is currently offering PCR (polymerise chain reaction) testing by nasal swab only. They will not be offering antibody testing at this time.

Nathanael Greene Primary School is located at 54 Monroe Drive in Stanardsville.

More upcoming testing sites and information can be found at vdh.virginia.gov/thomas-jefferson/covid-19-testing-sites.

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