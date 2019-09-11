THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STERLING VIRGINIA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN NELSON COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
WEST CENTRAL ALBEMARLE COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
SOUTHEASTERN AUGUSTA COUNTY IN WESTERN VIRGINIA...
THE SOUTHERN CITY OF WAYNESBORO IN WESTERN VIRGINIA...
* UNTIL 515 PM EDT.
* AT 436 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER STUARTS
DRAFT, OR 7 MILES SOUTHWEST OF WAYNESBORO, MOVING SOUTHEAST AT 20
MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGING WINDS WILL CAUSE SOME TREES AND LARGE BRANCHES
TO FALL. THIS COULD INJURE THOSE OUTDOORS, AS WELL AS
DAMAGE HOMES AND VEHICLES. ROADWAYS MAY BECOME BLOCKED BY
DOWNED TREES. LOCALIZED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
UNSECURED LIGHT OBJECTS MAY BECOME PROJECTILES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
WAYNESBORO, STUARTS DRAFT, SHERANDO, WINTERGREEN, AFTON,
FISHERSVILLE, LYNDHURST, NELLYSFORD, GREENVILLE, GREENFIELD AND
AFTON MOUNTAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
&&
HAIL...1.00IN
WIND...60MPH
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