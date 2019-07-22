The University of Virginia Police Department is searching for more information after an alleged attempted abduction and forcible fondling incident took place Saturday evening near the university.

According to the department, at 7:41 p.m. Saturday, police responded to the area of 180 Copeley Road for a report of an attempted abduction and forcible fondling.

Multiple suspects fled the area in a dark blue Honda Civic that has damage on the front driver's side, police said. The vehicle was last seen headed toward Emmet Street.

The incident took place near a daycare, but the victim was not a juvenile, according to police. The victim was not associated with UVa.

Anyone with information about the incident is asked to call UVa police at (434) 924-7166.

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