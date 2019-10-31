Area residents are reminded to turn their clocks back one hour Sunday morning as daylight saving time comes to an end.

The change happens at 2 a.m. Sunday.

Fire officials are reminding residents that the clock change is a good time to change all batteries in their smoke alarms.

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