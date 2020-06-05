A Fluvanna County-focused virtual forum will be held Sunday in an effort "to support, preserve and protect black lives," according to a news release.

The forum will be held at 4 p.m. over Zoom and is limited to 300 attendees. The link is virginia.zoom.us/j/4075683354

The release listed the following leaders as speakers for event: Fluvanna County NAACP President Ben Hudson; Supervisor Mozell Booker; Sheriff Eric Hess; Commonwealth's Attorney Jeff Haislip; Deputy Secretary of Public Safety and Homeland Security Ryant Washington; Bertha Armstrong, with the Monticello Area Community Action Agency; Registrar Joyce Pace; New Green Mountain Baptist Church Pastor Margo Bruce; and Bayley Leyshon, a College of William & Mary student. 

For more information, email Haden Parrish at ceo4s@virginia.edu.

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