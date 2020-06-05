...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT
TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF MARYLAND, THE DISTRICT OF COLUMBIA, VIRGINIA, AND
WEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN MARYLAND,
ANNE ARUNDEL, CARROLL, CENTRAL AND SOUTHEAST HOWARD, CENTRAL
AND SOUTHEAST MONTGOMERY, CHARLES, FREDERICK, NORTHERN
BALTIMORE, NORTHWEST HARFORD, NORTHWEST HOWARD, NORTHWEST
MONTGOMERY, PRINCE GEORGES, SOUTHEAST HARFORD, SOUTHERN
BALTIMORE, AND WASHINGTON. THE DISTRICT OF COLUMBIA. IN
VIRGINIA, ALBEMARLE, ARLINGTON/FALLS CHURCH/ALEXANDRIA,
AUGUSTA, CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE, CLARKE, CULPEPER,
EASTERN HIGHLAND, EASTERN LOUDOUN, FAIRFAX, FREDERICK, GREENE,
MADISON, NELSON, NORTHERN FAUQUIER, NORTHERN VIRGINIA BLUE
RIDGE, ORANGE, PAGE, PRINCE WILLIAM, RAPPAHANNOCK, ROCKINGHAM,
SHENANDOAH, SOUTHERN FAUQUIER, SPOTSYLVANIA, STAFFORD, WARREN,
WESTERN HIGHLAND, AND WESTERN LOUDOUN. IN WEST VIRGINIA,
BERKELEY, EASTERN PENDLETON, HAMPSHIRE, HARDY, JEFFERSON,
MORGAN, AND WESTERN PENDLETON.
* UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT
* AREAS OF HEAVY RAIN FELL ACROSS THE WATCH AREA LAST NIGHT.
ADDITIONAL HEAVY RAINFALL IS EXPECTED THIS AFTERNOON AS SLOW
MOVING THUNDERSTORMS DEVELOP BY MIDDAY AND SLIDE EAST DURING
THE AFTERNOON AND EVENING. SOME AREAS COULD RECEIVE AN
ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES OF RAIN, WHICH COULD RESULT IN FLASH
FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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