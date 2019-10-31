A Charlottesville man was killed when his car crashed into a tree on Route 20 in Albemarle County on Wednesday afternoon.

County police officers received a call about a vehicle that had struck a tree in the 2500 block of Scottsville Road, according to a news release from the county.

The vehicle had gone off the road and struck the tree head-on.

Marquis Denzel Thompson, 31, was pronounced dead at the scene.

He was the only person in the car, according to the release.

The cause of the crash is still under investigation.

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