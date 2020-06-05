The Virginia State Police has issued a Virginia Endangered Missing Child Alert for a Nelson County teenager.

Azalia Berrian is 14 years old and is a black female with brown eyes and black hair. She is 5 feet, five inches in height and weighs 178 pounds.

She was last seen Thursday at 8 p.m. on Russell Way in Afton, according to police. She may be wearing a black shirt with orange shorts and pink tennis shoes.

Berrian is autistic and is considered to be in danger as her disappearance poses a credible threat to her health and safety as determined by the Nelson County Sheriff's Office.

Please call 911 or contact the Nelson County Sheriff's Office at (434) 263-7050 with any information regarding her whereabouts.

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