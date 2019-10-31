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THE DAILY PROGRESS FILE/Lime, the biggest electric bike and scooter provider in the U.S., provides Charlottesville with accessible mobility options.

 The (Charlottesville) Daily Progress | File 2018

VeoRide is coming to Charlottesville.

The city announced Thursday that the Chicago-based company is bringing 150 electric scooters and 50 electric bicycles to the city starting Friday.

The City Council approved a pilot program last year to establish regulations ahead of the arrival of the booming industry. Lime and Bird scooters were part of the initial program; Bird suspended its service in June.

The scooters have so far mostly been limited to city limits; Albemarle County has not created policies that would allow the devices in their jurisdictions. The University of Virginia created an e-scooter policy, but asked that riders remain on streets, and not travel through the sidewalks and alleys of Grounds.

During the first nine months of the program, December 2018 through this month, more than 200,000 trips have been counted in the city.

City staff will hold a public hearing and offer an update on the pilot program at the Nov. 18 City Council meeting.

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