...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF MARYLAND, THE DISTRICT OF COLUMBIA, AND VIRGINIA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN MARYLAND, ANNE ARUNDEL,
CALVERT, CENTRAL AND SOUTHEAST HOWARD, CENTRAL AND SOUTHEAST
MONTGOMERY, CHARLES, PRINCE GEORGES, SOUTHEAST HARFORD,
SOUTHERN BALTIMORE, AND ST. MARYS. THE DISTRICT OF COLUMBIA.
IN VIRGINIA, ALBEMARLE, ARLINGTON/FALLS CHURCH/ALEXANDRIA,
AUGUSTA, CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE, CULPEPER, FAIRFAX,
GREENE, KING GEORGE, MADISON, NELSON, ORANGE, PRINCE WILLIAM,
SOUTHERN FAUQUIER, SPOTSYLVANIA, AND STAFFORD.
* THROUGH FRIDAY MORNING.
* PERIODS OF RAINFALL WILL CONTINUE TO OCCUR THROUGH EARLY
FRIDAY. THE HEAVIEST RAINFALL POTENTIAL WILL BEGIN THIS
AFTERNOON AND CONTINUE INTO THIS EVENING. STORM TOTAL RAINFALL
AMOUNTS THROUGH FRIDAY MORNING ARE EXPECTED TO RANGE BETWEEN 1
AND 2 INCHES WITH ISOLATED AMOUNTS NEAR 3 INCHES POSSIBLE.
* FLOODING OF POOR DRAINAGE AND LOW LYING AREAS WILL BE
POSSIBLE, AND SOME SMALLER STREAMS AND RIVERS MAY EXCEED THEIR
BANKS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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