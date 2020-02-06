Unity Day Tour

DAILY PROGRESS FILE

Liz Marshall guides a tour starting near the slave auction block in Court Square as part of a Unity Days event. The auction marker was discovered missing Thursday. 

Charlottesville police and city officials are investigating the disappearance of the slave auction marker on East Jefferson Street. The marker was reported missing Thursday morning, officials said. 

City staff did not remove the memorial and are investigating its disappearance, according to information shared on the Charlottesville Police Department's Twitter. 

Charlottesville police spokesman Tyler Hawn said the department has taken a report and is currently investigating. 

Tags

Recommended for you

Load comments