Congratulations to the 2019 World Series champions, the Washington Nationals, and their fans!

The Nats were a great group that always showed up when it counted and were never afraid to show a little joy: dancing in the dugout, laughing, believing, and always sticking together. They were a true team with a spirit that would do us all well to emulate.

Paul J. Bacon

Hallandale Beach, Florida

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