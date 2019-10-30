The many politicians who favor a “wealth tax” really trouble me. Severely taxing the wealthy as a means to pay for numerous government programs — i.e., Medicare for All” — can have disastrous effects on their many contributions to worthwhile causes. 

One excellent example is a recent donation to the University of Virginia. Alumnus David Walentas, a billionaire real estate developer, recently pledged $100 million to the university aimed at attracting first-generation students. As I understand the intent of the donation, it is to provide a great opportunity for students who are the first in their families to attend college.   Walentas described the funds as intended to develop scholarships and fellowships for the Jefferson Scholars Foundation and the Darden School of Business.

There are many such donations made to various organizations such as the above. I do seriously worry that such donations will be curtailed if donors are severely taxed by the government. Think about this.

  

William Marley 

                                                                                                         

Louisa County

Reference: www.dailyprogress.com/news/uva/m-gift-to-go-toward-first-generation-students-at-uva/article_998ea68e-37fa-57fd-bd06-2a3033021780.html

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