Michael Hanson

Michael Hanson, 24, of Locust Grove has been arrested for making terrorist threats. 

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Michael Hanson, 24, of Locust Grove was arrested yesterday and charged with "threat to burn or bomb" and "knowingly communicat[ing] a threat to kill or do bodily injury with intent to commit an act of terrorism," according to a release from the Orange County Sheriff's Office on Thursday afternoon.

The release states that on Wednesday, the sheriff's office "received multiple reports from concerned citizens in reference to a social media post of a user claiming he wanted to burn houses, cars and kill protesters." 

Hanson is in the Central Virginia Regional Jail with no bond. The release states that he has another bond hearing on Friday in Orange County General District Court. 

The Review will update this story as more information becomes available. 

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