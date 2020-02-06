Alice Dyer Hendrix, 67 years old, of Pearl River, La., passed on Thursday, January 30, 2020, at her residence. Born on September 23, 1952, she was the daughter of the late Edward Turner Dyer and stepdaughter of the late Katherine Dyer Bailey. She is survived by her husband, Roger Hendrix; son, Matthew and wife, Kristen Hendrix; two grandchildren, Oliver and Violet Hendrix of La.; and stepsister, Marilyn Mitchell of Palmyra.

To plant a tree in memory of Alice Hendrix as a living tribute, please visit Tribute Store.

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