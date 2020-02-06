...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH
FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* THE DISTRICT OF COLUMBIA, PORTIONS OF MARYLAND AND VIRGINIA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN MARYLAND, ANNE ARUNDEL,
CALVERT, CENTRAL AND SOUTHEAST HOWARD, CENTRAL AND SOUTHEAST
MONTGOMERY, CHARLES, PRINCE GEORGES, SOUTHEAST HARFORD, SOUTHERN
BALTIMORE, AND ST. MARYS. IN VIRGINIA, ALBEMARLE,
ARLINGTON/FALLS CHURCH/ALEXANDRIA, AUGUSTA, CENTRAL VIRGINIA
BLUE RIDGE, CULPEPER, FAIRFAX, GREENE, KING GEORGE, MADISON,
NELSON, ORANGE, PRINCE WILLIAM, SOUTHERN FAUQUIER, SPOTSYLVANIA,
AND STAFFORD.
* FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY MORNING
* MULTIPLE ROUNDS OF RAINFALL WILL OCCUR THROUGH EARLY FRIDAY. THE
HEAVIEST RAINFALL POTENTIAL WILL BEGIN THURSDAY AFTERNOON AND
CONTINUE INTO THURSDAY EVENING. STORM TOTAL RAINFALL AMOUNTS
THROUGH FRIDAY MORNING ARE EXPECTED TO RANGE BETWEEN 2 AND 3
INCHES.
* FLOODING OF POOR DRAINAGE AND LOW LYING AREAS WILL BE
POSSIBLE, AND SOME SMALLER STREAMS AND RIVERS MAY EXCEED THEIR
BANKS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
&&
Add an entry as
Report
Watch the guestbook.
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately.