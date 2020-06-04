A peaceful protest march is scheduled for the Town of Orange beginning at 5 p.m. today. The march is scheduled to start at Food Lion and head toward the Orange County Courthouse. 

Beginning at 4:30 p.m., Madison Road will be closed from Spicers Mill Road to W. Main Street. If you're planning to drive in that area, be aware that you will have to take a detour. 

The Review's coverage of the protest march will be posted later today. 

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