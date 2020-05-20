The graduating Class of 2020 from Monticello High School:
First Name
Middle Name
Last Name
Suffix
Olivia
Lane
Accad
Savannah
Hope
Adwell
America
Citalli
Aguilar Vazquez
Genesis
Alejandra
Aguirre Rodriguez
Hannah
Elisabeth
Alther
Zahori
Michelle
Alvarado Herrera
Jr.
William
Gibson
Ancona
Erik
Michael
Anderson
Brooke
Rose
Andris
Jackson
Brian
Angevine
Nicholas
Herron
Anglin
Micah
Christian
Axford
Marco
Alexander
Baessler
Robert
Claude
Bailey
Sarah
Michelle
Ballif
Nadja
Angelique
Beauford
Jay
Tilden
Beck
Natalee
Jayne
Beck
Max
Thomas
Beers
Sebastian
Michael
Berger
Hannah
Leslie
Beverly-Stone
Samuel
Duane
Bickers
Jack
Joseph
Billies
Chelsi
Leighann
Bishop
Julia
Ann-Mackenzie
Bradshaw
Amber
Kristine
Brandt
MacKendall
Grace
Braswell
Deontae
Malik
Brooks
Kamille
Briana
Brooks
Grayson
Tyler
Bush
Aidan
Jackson
Byrnes
Claudia
Alene
Cabrera
Helen
Anne Pearl
Campbell
William
James
Campbell
Ricardo
Antonio
Canas-Enriquez
Alexandra
Doreen
Carl
Lydia
Ann
Carl
April
Jean
Carter
Zareth
Casimiro
Luke
Charles
Chamberlain
Ainsley
Hannah
Chasen
Carlos
Javier
Chavez Montoya
Jasmine
Nichole
Chisholm
Jose
Enrique
Chuy Quina
Anabelle
Cioara
Ian
Riley
Cole
Maeve
Katherine
Connaughton
Zachary
Isaiah
Cowan
Joshua
Gordon
Craig
Jeonte
Malik
Crenshaw
Victoria
Renee
Critzer
Jacob
Stone
Culbreath
Andrei
Danilov
Amiyah
Blessing
Davis
Riley
Elizabeth
Davis
Katherine
Lily
Decker
Isabella
Dawn
Dickerson
Marcus
Alan
Dodson
Abigail
Marie
Drumheller
Marissa
Joy
Duffield
Gabriel
Clinton
Dyer
Kariman
Mohammed Ahmed
Eitta
Taylor
Mackenzie
Emmert
Stewart
Amos
Enold
Martha
Esthefany
Espinal Valladares
Delaney
Elizabeth
Eubank
Haley
Sage
Eubanks
Eric
Wayne
Farrar
Patrick
Lewis
Farrar
Ella
Venable
Fendley
Miguel
Enrique
Fernandez Pineros
Christine
Olivia
Fernandez
Abigail
Eden
Fielding
Heaven
Gabrielle
Fleming-Bryant
Diane
Lorena
Flores
Meridyth
Alise
Fowley
Jordan
Elizabeth
Franco
Reagan
Nicole
Fryatt
Amari
Justice
Funderburg-Cardwell
Elijah
Roderick-Lydell
Gaines
Shagun
Ghotra
Alina
De Lourdes
Gomez del Valle
Thomas
Allen
Goode
Kemper
Hugh
Goodman
Richard
Baker
Grant
III
Alonzo
Vincent
Gray
Michael
Anthony
Gray
II
Chris
Francisco
Guzman Castro
Cole
Alexander
Hammill
Robert
Edward
Hamner
Christina
Marie
Harris
Alexander
James
Harrison
Gabriel
Nye
Hartwell
Brenden
Jacob
Harvey
Bailey
Clegg
Hauser
Hanley
Gray
Hauser
Aliyah
Dupre
Hawkins
Tia
Pene
Hawkins
Treyton
Matthew
Herndon
Logan
Christopher
Hoelscher
Kyle
Josiah
Holleman
Samuel
Mathews
Hough
Colin
James Hassing
Howard
Sharon
Su-Marie
Howard
Carley
Rae
Hurley
Jordan
Lynn
Jackson
Tavion
DeMarcus
Jackson
Nathan
Liam
James
Norberto
Jassiel
Jara-Castillo
Kaitlyn
Elizabeth
Jarlenski
Kevin
Jimenez-Ovando
Sha'Destiny
Alicia
Johnson
William
Ashby
Johnson
Zhynia
Renee-Essence
Johnson
Abigail
Marie
Jones
Brandon
Dwane
Jones
Avery
Darnell
Jordon
Jr.
Evan
Nathaniel
Jumper
Zachary
Cole
Jumper
Stella
Caroline
Kellams
Summer Laila
Hesham
Khaswan
Dasha
Monique
Kinlaw
Kellie
Summer
Knight
Sarah
Frances
Krebs
William
DeBerry
Krehmeyer
Madison
Leigh
Lagano
Nathan
Paul
Lam
Nashaia
Tyrae
Lane
Joseph
Henry
Lankford
Nain
Israel
Lara Ruiz
Ryan
Gage
Larimer
Emma
Claire
Lawson
Tristan
Luc
Leemann
Annemarieke
Ellis
Leliveld
James
Kees
Leliveld
Qing-Ming
Li
Leliveld
Natali
Ghianina
Leonardo
Katheryne
Magdalena
Lepage
Peyton
Grace
Lewis
Samuel
Jackson
Lewis
Jacob
Gillan
Lightfoot
Nathan
Madison
Lilly
Sarah
Olivia
Linebrink
Katie
Jane
Linton
Kyle
Joseph
Little
Trent
Jacob
Lloyd
Karla
Lorena
Lopez Zavala
Jesse
Thomas
Luckado
Sara
Maria
Luna Gonzalez
Brooke
Gwendolyn
Lynch
Bryn
Helen Rio
Malone
Addison
Rose
Markey
Walter
Enrique
Martinez Vivas
Erin
Elizabeth
Mathews
Justin
Jay
McCartney
Jodie
Autumn
McCauley
Marcus
James William
McCrea
Jason
Michael
McDonald
David
Geoffrey Palmieri
McGarrigle
Lucas
Taylor
McNamara
Emily
Katherine
Mechnick
Tara
Frances
Meissner
Frandy
Zamay
Melgar Paz
Josue
Alexander
Mendoza Martinez
Olivia
Marlana
Miller
Sage
Orion
Miller
Rachel
Ann
Morgan
Darius
Princeton
Morris
Emily
Elizabeth
Morris
Jacob
Scott
Morris
Jahmal
Melvin
Morris
Madelyn
Nicole
Morris
Madisen
Kaylee
Morris
Savana
Paige
Morris
Virginia
O'Conner
Morris
Zavion
Scott
Mosby
Gabriel
Shane
Mundy
Griffin
Paul
Munzenrider
Cadence
Marie
Myers
Maxwell
Augusto
Nootbaar
Lea
Valentine
Nuevo
Kirk
Allaun
Nurnberger
Jr.
Reagan
Bridget
O'Rourke
Jason
William
Offield
Samuel
Will
Oldham
Carlos
Jonathan
Orellana Quintanilla
Aaron
Edgar
Osborne
Alexander
Moore
Osborne
Jonathan
Taylor
Pace
Arlexcia
Keyerra
Page
Jacob
Austin
Paige
Sabrina
Caroline
Palomares
Karla
Ann
Parrish
Francis
Xavier
Pastor
Christian
Michael
Pickens
Wesley
Abell
Powell
Landen
Skye-Justice-Gahn
Pratt
Meagan
Leann
Pritchett
Shane
Thomas
Pritchett
Iona
McPhail
Ralls
Isaac
Eduardo
Ramos Betanco
Jailyn
Mariela
Ramos-Umana
Janus
Zydeam
Reaves
Elise
Connelly
Rebellato
Carter
John
Reuter
Maxwell
Jacob
Ritterband
Jada
Liset
Rivas
William
Sean
Roach
Samantha
Lynn
Rogers
Karla
Maria
Rosales Mejia
Adrian
Marcelino
Rosas
Cheyenne
Naylise
Rush
Alec
Edwards
Ryan
Sydney
Nicole
Saylor
Nicholas
Abell
Scharer
Sarah
Elizabeth
Schlipper
Eli
William
Shaner
Brandon
Wayne
Shaver
Addison
Lee
Shifflett
Brandon
Paul
Shifflett
Morgan
Tyler
Shifflett
Samantha
Lee
Shifflett
Kelly
Danielle
Shuren
Saben
Jacob
Slotboom
Caleigh
Marie
Smith
Dustin
James
Smith
Kayleigh
Grace
Stebbins
Liam
Alfred
Steinke
Aaliyah
Monet
Stinnie
Emma
Ruth
Stoddart
Braden
Adam
Swartout
Catherine
Patricia Grace
Taylor
Karli
Elizabeth
Taylor
Robert
William
Therrien
John
Benjamin
Thomas
Gage
Michael
Thompson
Ja-Kalah
Danea
Thompson
Sasha
Kimora
Thurston
Jessica
Nicole
Toms
Cameron
Jonathan
Townsend
Gwendolyn
Frances Kathleen
Tupelo
Jemel
Demar
Tyler
Jose
Mauricio
Vallecillo Herrera
Devon
Rose
Vogeley
Brandon
Stuart
Walker
LaDavia
Monet
Wayne
Shauntavia
O'naeja
West
Leah
Rosemary
Westen
Aleecia
Jane
Whindleton
Gabrielle
Elizabeth
Whitford
Zachary
Eller
Wilkerson
Cordero
Darnell
Williams
Ashton
Michael
Williamson
Warren
Frederick
Wilson
II
Jalen
Marcellus
Winfield
Alexander
William
Wisniewski
Cody
Michael
Witzke
Sarah
Ann
Wojcik
Kristen
Leigh
Woodfolk
Justin
Scott
Woody
Blake
Curtis
Worley
Ethan
Nelson
Young
Daisy
Joana
Zamudio-Medina
Skyler
Michelle
Zimmerman
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