Monticello High School

The graduating Class of 2020 from Monticello High School:

First Name

Middle Name

Last Name

Suffix

Olivia

Lane

Accad

 

Savannah

Hope

Adwell

 

America

Citalli

Aguilar Vazquez

 
    

Genesis

Alejandra

Aguirre Rodriguez

 

Hannah

Elisabeth

Alther

 

Zahori

Michelle

Alvarado Herrera

Jr.

William

Gibson

Ancona

 

Erik

Michael

Anderson

 

Brooke

Rose

Andris

 

Jackson

Brian

Angevine

 

Nicholas

Herron

Anglin

 

Micah

Christian

Axford

 

Marco

Alexander

Baessler

 

Robert

Claude

Bailey

 

Sarah

Michelle

Ballif

 

Nadja

Angelique

Beauford

 

Jay

Tilden

Beck

 

Natalee

Jayne

Beck

 

Max

Thomas

Beers

 

Sebastian

Michael

Berger

 

Hannah

Leslie

Beverly-Stone

 

Samuel

Duane

Bickers

 

Jack

Joseph

Billies

 

Chelsi

Leighann

Bishop

 
    

Julia

Ann-Mackenzie

Bradshaw

 

Amber

Kristine

Brandt

 

MacKendall

Grace

Braswell

 

Deontae

Malik

Brooks

 

Kamille

Briana

Brooks

 
    
    
    

Grayson

Tyler

Bush

 

Aidan

Jackson

Byrnes

 

Claudia

Alene

Cabrera

 
    

Helen

Anne Pearl

Campbell

 

William

James

Campbell

 

Ricardo

Antonio

Canas-Enriquez

 

Alexandra

Doreen

Carl

 

Lydia

Ann

Carl

 

April

Jean

Carter

 

Zareth

 

Casimiro

 

Luke

Charles

Chamberlain

 
    

Ainsley

Hannah

Chasen

 

Carlos

Javier

Chavez Montoya

 

Jasmine

Nichole

Chisholm

 

Jose

Enrique

Chuy Quina

 

Anabelle

 

Cioara

 

Ian

Riley

Cole

 

Maeve

Katherine

Connaughton

 

Zachary

Isaiah

Cowan

 

Joshua

Gordon

Craig

 

Jeonte

Malik

Crenshaw

 

Victoria

Renee

Critzer

 

Jacob

Stone

Culbreath

 

Andrei

 

Danilov

 

Amiyah

Blessing

Davis

 

Riley

Elizabeth

Davis

 

Katherine

Lily

Decker

 

Isabella

Dawn

Dickerson

 

Marcus

Alan

Dodson

 

Abigail

Marie

Drumheller

 

Marissa

Joy

Duffield

 
    

Gabriel

Clinton

Dyer

 

Kariman

Mohammed Ahmed

Eitta

 

Taylor

Mackenzie

Emmert

 

Stewart

Amos

Enold

 

Martha

Esthefany

Espinal Valladares

 

Delaney

Elizabeth

Eubank

 

Haley

Sage

Eubanks

 

Eric

Wayne

Farrar

 

Patrick

Lewis

Farrar

 

Ella

Venable

Fendley

 

Miguel

Enrique

Fernandez Pineros

 

Christine

Olivia

Fernandez

 

Abigail

Eden

Fielding

 

Heaven

Gabrielle

Fleming-Bryant

 

Diane

Lorena

Flores

 
    

Meridyth

Alise

Fowley

 

Jordan

Elizabeth

Franco

 

Reagan

Nicole

Fryatt

 

Amari

Justice

Funderburg-Cardwell

 

Elijah

Roderick-Lydell

Gaines

 

Shagun

 

Ghotra

 

Alina

De Lourdes

Gomez del Valle

 

Thomas

Allen

Goode

 

Kemper

Hugh

Goodman

 

Richard

Baker

Grant

III

Alonzo

Vincent

Gray

 

Michael

Anthony

Gray

II

Chris

Francisco

Guzman Castro

 

Cole

Alexander

Hammill

 

Robert

Edward

Hamner

 

Christina

Marie

Harris

 

Alexander

James

Harrison

 

Gabriel

Nye

Hartwell

 

Brenden

Jacob

Harvey

 

Bailey

Clegg

Hauser

 

Hanley

Gray

Hauser

 

Aliyah

Dupre

Hawkins

 

Tia

Pene

Hawkins

 

Treyton

Matthew

Herndon

 

Logan

Christopher

Hoelscher

 

Kyle

Josiah

Holleman

 

Samuel

Mathews

Hough

 

Colin

James Hassing

Howard

 

Sharon

Su-Marie

Howard

 

Carley

Rae

Hurley

 

Jordan

Lynn

Jackson

 

Tavion

DeMarcus

Jackson

 

Nathan

Liam

James

 

Norberto

Jassiel

Jara-Castillo

 

Kaitlyn

Elizabeth

Jarlenski

 

Kevin

 

Jimenez-Ovando

 

Sha'Destiny

Alicia

Johnson

 

William

Ashby

Johnson

 

Zhynia

Renee-Essence

Johnson

 

Abigail

Marie

Jones

 

Brandon

Dwane

Jones

 

Avery

Darnell

Jordon

Jr.

Evan

Nathaniel

Jumper

 

Zachary

Cole

Jumper

 

Stella

Caroline

Kellams

 

Summer Laila

Hesham

Khaswan

 

Dasha

Monique

Kinlaw

 

Kellie

Summer

Knight

 

Sarah

Frances

Krebs

 

William

DeBerry

Krehmeyer

 

Madison

Leigh

Lagano

 

Nathan

Paul

Lam

 

Nashaia

Tyrae

Lane

 

Joseph

Henry

Lankford

 

Nain

Israel

Lara Ruiz

 

Ryan

Gage

Larimer

 

Emma

Claire

Lawson

 

Tristan

Luc

Leemann

 

Annemarieke

Ellis

Leliveld

 

James

Kees

Leliveld

 

Qing-Ming

Li

Leliveld

 

Natali

Ghianina

Leonardo

 

Katheryne

Magdalena

Lepage

 

Peyton

Grace

Lewis

 

Samuel

Jackson

Lewis

 

Jacob

Gillan

Lightfoot

 
    

Nathan

Madison

Lilly

 

Sarah

Olivia

Linebrink

 

Katie

Jane

Linton

 

Kyle

Joseph

Little

 
    

Trent

Jacob

Lloyd

 

Karla

Lorena

Lopez Zavala

 

Jesse

Thomas

Luckado

 

Sara

Maria

Luna Gonzalez

 

Brooke

Gwendolyn

Lynch

 

Bryn

Helen Rio

Malone

 

Addison

Rose

Markey

 

Walter

Enrique

Martinez Vivas

 

Erin

Elizabeth

Mathews

 

Justin

Jay

McCartney

 

Jodie

Autumn

McCauley

 

Marcus

James William

McCrea

 

Jason

Michael

McDonald

 

David

Geoffrey Palmieri

McGarrigle

 

Lucas

Taylor

McNamara

 

Emily

Katherine

Mechnick

 

Tara

Frances

Meissner

 

Frandy

Zamay

Melgar Paz

 

Josue

Alexander

Mendoza Martinez

 

Olivia

Marlana

Miller

 

Sage

Orion

Miller

 
    

Rachel

Ann

Morgan

 

Darius

Princeton

Morris

 

Emily

Elizabeth

Morris

 

Jacob

Scott

Morris

 

Jahmal

Melvin

Morris

 

Madelyn

Nicole

Morris

 

Madisen

Kaylee

Morris

 

Savana

Paige

Morris

 

Virginia

O'Conner

Morris

 

Zavion

Scott

Mosby

 

Gabriel

Shane

Mundy

 

Griffin

Paul

Munzenrider

 

Cadence

Marie

Myers

 

Maxwell

Augusto

Nootbaar

 

Lea

Valentine

Nuevo

 

Kirk

Allaun

Nurnberger

Jr.

Reagan

Bridget

O'Rourke

 

Jason

William

Offield

 

Samuel

Will

Oldham

 
    

Carlos

Jonathan

Orellana Quintanilla

 

Aaron

Edgar

Osborne

 

Alexander

Moore

Osborne

 

Jonathan

Taylor

Pace

 

Arlexcia

Keyerra

Page

 

Jacob

Austin

Paige

 

Sabrina

Caroline

Palomares

 
    

Karla

Ann

Parrish

 

Francis

Xavier

Pastor

 

Christian

Michael

Pickens

 

Wesley

Abell

Powell

 

Landen

Skye-Justice-Gahn

Pratt

 

Meagan

Leann

Pritchett

 

Shane

Thomas

Pritchett

 

Iona

McPhail

Ralls

 

Isaac

Eduardo

Ramos Betanco

 

Jailyn

Mariela

Ramos-Umana

 

Janus

Zydeam

Reaves

 

Elise

Connelly

Rebellato

 

Carter

John

Reuter

 

Maxwell

Jacob

Ritterband

 

Jada

Liset

Rivas

 

William

Sean

Roach

 

Samantha

Lynn

Rogers

 

Karla

Maria

Rosales Mejia

 

Adrian

Marcelino

Rosas

 

Cheyenne

Naylise

Rush

 

Alec

Edwards

Ryan

 

Sydney

Nicole

Saylor

 

Nicholas

Abell

Scharer

 

Sarah

Elizabeth

Schlipper

 

Eli

William

Shaner

 

Brandon

Wayne

Shaver

 
    

Addison

Lee

Shifflett

 

Brandon

Paul

Shifflett

 
    

Morgan

Tyler

Shifflett

 

Samantha

Lee

Shifflett

 

Kelly

Danielle

Shuren

 

Saben

Jacob

Slotboom

 

Caleigh

Marie

Smith

 

Dustin

James

Smith

 

Kayleigh

Grace

Stebbins

 

Liam

Alfred

Steinke

 

Aaliyah

Monet

Stinnie

 

Emma

Ruth

Stoddart

 

Braden

Adam

Swartout

 

Catherine

Patricia Grace

Taylor

 

Karli

Elizabeth

Taylor

 

Robert

William

Therrien

 
    

John

Benjamin

Thomas

 

Gage

Michael

Thompson

 

Ja-Kalah

Danea

Thompson

 

Sasha

Kimora

Thurston

 

Jessica

Nicole

Toms

 

Cameron

Jonathan

Townsend

 

Gwendolyn

Frances Kathleen

Tupelo

 

Jemel

Demar

Tyler

 

Jose

Mauricio

Vallecillo Herrera

 

Devon

Rose

Vogeley

 

Brandon

Stuart

Walker

 

LaDavia

Monet

Wayne

 

Shauntavia

O'naeja

West

 

Leah

Rosemary

Westen

 

Aleecia

Jane

Whindleton

 

Gabrielle

Elizabeth

Whitford

 
    

Zachary

Eller

Wilkerson

 

Cordero

Darnell

Williams

 

Ashton

Michael

Williamson

 

Warren

Frederick

Wilson

II

Jalen

Marcellus

Winfield

 

Alexander

William

Wisniewski

 

Cody

Michael

Witzke

 

Sarah

Ann

Wojcik

 

Kristen

Leigh

Woodfolk

 

Justin

Scott

Woody

 

Blake

Curtis

Worley

 

Ethan

Nelson

Young

 

Daisy

Joana

Zamudio-Medina

 

Skyler

Michelle

Zimmerman

 

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