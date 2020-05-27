The Western Albemarle High School graduating class of 2020:
Carinne Marie Adams
Noah Gage Albert
Isaiah Alvarez
Nya Samira Ameen-Burton
Claire Gabrielle Aminuddin
Katia Elizabeth Amos
Nathan Lake Amtmann
Calissa Kay Anderson
Cassidy Jean Anderson
Chantrea Sophia Anderson
Kaitlyn Lee Anderson
Lily Grace Argenbright
Gavin Gregory Attaway
Jeremy Hampton Baber
David Michael Balber
Vakirah Barbour
Grace Davison Barnes
Herbert Miles Barrell
Edgar Yves Coty Batcheller
Nathan Juan Rios Beck
Hannah Reese Behrman
Gavin Scott Belling
Grace Louise Berigan
Kayla Merric Bernstein
Lydia Jayne Berr
Samantha Joe Betker
Jessica Elise Bilchick
Theodore Michael Kim Bird
Anaya Avery Bland
Elisabeth Lorraine Bolus
Jon William Bonner
Hannah Tate Bottas
Blake John Walden Boudouris
Claiborne Garrison Bowen
Shyanne Nicole Bragg
Jack Martin Breeden
Abigail Rose Britton
Maya Ashlyn Brock
Kyle Gabriel Brommer
Jeida Chyanne Brooks
Savannah Brown
Sima Taraneh Brown
Jason Paul Bryant II
Jillian Mae Bryant
Elizabeth Helen Bryerton
Breeze Anthony Bucci
Santiago Burguener
Valentin Burguener
Sarah Layne Byram
Casey Noelle Callinan
Sarah Catherine Capshaw
Addison May Carroll
Katie Linn Carter
Kierstin Jane Casteel
Collin Matthew Castrina
Grace Hamilton Chavez
Noah Jordan Clay
Devin Scott Collier
Carper Jonas Collins
Charlie Fox Cook
Brian Meraz Corral
Sarah Catherine Coyle
Sophie Anna Creager-Roberts
Delaney Louise Crotteau
Carey Elisabeth D'Atre
Henry John Daffern
Georgia Grace Davidson
Henry Wells Davies
Austin Kent Davis
Brock Alexander Davis
Elizabeth Lourdes Davis
Lorren Ashley Davis
Sydney Ann Dell
Thomas Townsend Dickinson
Lilah Theresa Dottori
Eamon Francis Dougherty
Rosemary Lyell Dougherty-Herrmann
Erin Evelyn Driscoll
Caitlyn Lear Driver
Tyler Reed Dunivan
Samuel Joseph Duska
Sydney Elaine Dutton
Skyler Cheyenne Eavey
Lena Brooke Egl
Anna Claiborne Eldridge
Jack Harper Eliason
Christopher George Enfield
Abigail Campbell Ervin
Madeline Annette Evans
Roger Dale Evans III
Gabriel Seth Farrish
Madison Renea Fitzgerald
Brendan Kelly FitzPatrick
Elizabeth Catherine Charlotte Fox
Ezra Forest Frayser
Garland Bode Freeauf
Jack Joseph Daniel Frey
Angelo John Garono
Francesca Grace Gibson
Matthew Joseph Gleason
Molly Marie Gobble
Elizabeth Vivian Graham
Traevon Isaiah Gray
Cameron Reagan Greene
Margaret Elizabeth Grinnell
Nicholas John Grisdale
Francis Evan Hajek
Joseph Vaughan Hamel
Augustus Henry Hankle
Nathaniel John Hargrove
Noah Adam Hargrove
Liam James Harris
Catherine Elizabeth Hart
Stephanie Jean Hass
Joseph Shields Hawkes
Joshua Ethan Haws
George Konrad Haynie
Andrew Edward Hazelwood
Sean Thomas Heneghan
Samantha Michelle Henley
Dakota William Henry
Dylan Oneil Herring
Emma Virginia Herring
Elizabeth Susan Higginbotham
Cheyenne Autumn Hinson
Hannah Marie Hipes
Andrew Ward Holzwarth
Noah Bryant Honeywell
Hannah Grace Hoover
Sherwin Hosseinpour
Kathleen Caroline Hughes
Sterling Grace Astin Hull
Elena Lee Hunt
Benjamin David Hurt
Adrian Enrique Ibanez
Alexander Montgomery Ix
Sidney Isabel Jackson
Elizabeth Carol Jahoda-Wassung
Colton Lee Johnson
Walter Alexander Johnson
William Caleb Johnson
Isabelle Jeanne Jordan
Max Kang Jin Jung
Adelaide Dori Kahn
Stephane Pierre Karp
Andrew William Keating
Shane Spencer Keeton
Calvin Ira Kellum
Elizabeth Wren Kelly
Katherine Mary Kennedy
Ian Fox Kenworthy
Julius Xavier Kerley
Kelsey Michelle Keyton
Chloe Madison Kienzle
Lael Fielding-Webb Killham
Julianne Devin Kirby
Kristina Louise Krajewski
Andrew Whitman Krese
Matthew William Kuzjak
Ineke Annelies La Fleur
Aislinn Rayne Lagana
Amber Ruth Lambert
Stephanie Grace Langan
Alyssa Mae Lawhorn
Camden Randolph Layman
Grayson Thomas Legard
Benjamin Hale Lenox
Sarah Marjorie Leonard
Benjamin David Life
Anna Kay Livermon
Carlton Garrett Livermon
Maureen Quinn Loftus
Davis Dale Long
Michelangelo Isaiah Loving
Sydney Jane Thomas Lowe
Josiah Levon Fowler Luftig
Thomas Bernard Lysiak
James Otis Macmillin
Zachary Philip Mallia
Jenna Rose Malyn
Emma Elizabeth Manclark
Thomas James Mangrum
Eva Catherine Massarelli
Samuel Thomas McIntire
Casey Lee Meadows
Erin Grace Meier
Breaker Blu Mendenhall
Collin Daniel Merryman
William Harrison Mitchell
Mary Eleanor Moffett
Ainsley Simone Momorella
Spencer Reid Montiel
Evelyn Victoria Moore
Kaelyn Nicole Moore
Ariana Monique Morris
Molly Nicole Morris
Max Justice Morrison
Benjamin Raymond Moskalski
Isaak Richard Nathan
Amelia Grace VanLeuvenigh Nichols
Ashna Camille Nitzsche
Frances Kimble Noll
Abigail Grace Norton
Joseph Thomas O'Carroll
Katherine M O'Connor
Sophie Kathryn O'Donnell
William Anthony O'Shea
Grayson Ellis Richard Ottaway
Alexa Ruth Overstreet
Adeline Elise Patterson
Joseph Hill Paulson
Natalie Anne Peck
Kaylyn Macaulay Pelletier
William Gray Peritz
Charles Joseph Persico
Olivia Ann Phelps
Chloe Elizabeth Plantz
Trevor Brooks Plesko
Isabelle Emerson Plummer
Devin Powell
Riley James Prichard
Aibek Quirk
Natalie Christine Raab
Sander Otto Ramirez
William Jackson Reichert
Olivia Katharine Respeto
Sarah Emily Rhea
Jacob Rider Rike
Justin Thomas Moore Roberts
Julia Elizabeth Rod
Patricia Ann Rodgers
Illiana Wren Roesso
Cole Joseph Paul Ruoto
James Michael Sacra
Nathaniel David Salomon
Tyler Ray Sandridge
Courtney Libre Schoeb
Landon Thomas Sears
Taylor Meadow Sedwick
Jane Rand Servine
Fredrick Sims Setser
Charles Lockwood Sewell
Owen James Shaffer
Isaiah Hassan Shageer
Brookelyn Bonnie Shantler
Sydney Grace Sherman
Carter Ashby Shifflett
Harland Franklin Shifflett III
Tyler Morgan Simpson
Zachary Morgan Simpson
Kate Elizabeth Skinner
Ella Catherine Smith
Helen Hudson Snyder
Henry Thomas Sours
Jordan Parker Sprouse
Jonathan Philip Stahon
Sam Harrison Stalfort
William Norris Stalfort
Kendra Elizabeth Steppe
Kaydence Cheyenne Sullivan
Alice Rose Taylor
Caroline McKenzie Teague
Erik Telesnicki-Kranz
Elizabeth Grace Terrell
Stuart Lloyd William Terrill
Charlotte Rose ThomasClarke
Zachary Michael Thorne
Jackson Thomas Thornton
Lauren Elizabeth Tipton
Addisyn Grace Toll
Elizabeth Mccray Trundle
Jackson D Ursenbach
Sebastian Edwin Valentin
Andrew Volenick
Sam Christopher von Elten
Oscar Francis Walter
Leo Wang
Logan Riley Warlick
Emma Sofia Wayne
Sierra Skye Weaver-Weeks
Jessica Elsbeth Weiss
Charles Crosby Weyher
Caryn Mackenzie Wheeler
Katherine Anne White
Sierra Grace Williams
Isobel Katheryn Williamson
Jeffrey Allen Wilson Jr.
Rome Tyce Winter
Bailey Madison Wood
Cameron Alexander Wood
Trent Daniel Woodhouse
Colby Timbrell Wren
Andrew Carl Young
Florence Jane Zahorik
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.