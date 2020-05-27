Western Albemarle High School

The Western Albemarle High School graduating class of 2020:

Carinne Marie Adams

Noah Gage Albert

Isaiah Alvarez

Nya Samira Ameen-Burton

Claire Gabrielle Aminuddin

Katia Elizabeth Amos

Nathan Lake Amtmann

Calissa Kay Anderson

Cassidy Jean Anderson

Chantrea Sophia Anderson

Kaitlyn Lee Anderson

Lily Grace Argenbright

Gavin Gregory Attaway

Jeremy Hampton Baber

David Michael Balber

Vakirah Barbour

Grace Davison Barnes

Herbert Miles Barrell

Edgar Yves Coty Batcheller

Nathan Juan Rios Beck

Hannah Reese Behrman

Gavin Scott Belling

Grace Louise Berigan

Kayla Merric Bernstein

Lydia Jayne Berr

Samantha Joe Betker

Jessica Elise Bilchick

Theodore Michael Kim Bird

Anaya Avery Bland

Elisabeth Lorraine Bolus

Jon William Bonner

Hannah Tate Bottas

Blake John Walden Boudouris

Claiborne Garrison Bowen

Shyanne Nicole Bragg

Jack Martin Breeden

Abigail Rose Britton

Maya Ashlyn Brock

Kyle Gabriel Brommer

Jeida Chyanne Brooks

Savannah Brown

Sima Taraneh Brown

Jason Paul Bryant II

Jillian Mae Bryant

Elizabeth Helen Bryerton

Breeze Anthony Bucci

Santiago Burguener

Valentin Burguener

Sarah Layne Byram

Casey Noelle Callinan

Sarah Catherine Capshaw

Addison May Carroll

Katie Linn Carter

Kierstin Jane Casteel

Collin Matthew Castrina

Grace Hamilton Chavez

Noah Jordan Clay

Devin Scott Collier

Carper Jonas Collins

Charlie Fox Cook

Brian Meraz Corral

Sarah Catherine Coyle

Sophie Anna Creager-Roberts

Delaney Louise Crotteau

Carey Elisabeth D'Atre

Henry John Daffern

Georgia Grace Davidson

Henry Wells Davies

Austin Kent Davis

Brock Alexander Davis

Elizabeth Lourdes Davis

Lorren Ashley Davis

Sydney Ann Dell

Thomas Townsend Dickinson

Lilah Theresa Dottori

Eamon Francis Dougherty

Rosemary Lyell Dougherty-Herrmann

Erin Evelyn Driscoll

Caitlyn Lear Driver

Tyler Reed Dunivan

Samuel Joseph Duska

Sydney Elaine Dutton

Skyler Cheyenne Eavey

Lena Brooke Egl

Anna Claiborne Eldridge

Jack Harper Eliason

Christopher George Enfield

Abigail Campbell Ervin

Madeline Annette Evans

Roger Dale Evans III

Gabriel Seth Farrish

Madison Renea Fitzgerald

Brendan Kelly FitzPatrick

Elizabeth Catherine Charlotte Fox

Ezra Forest Frayser

Garland Bode Freeauf

Jack Joseph Daniel Frey

Angelo John Garono

Francesca Grace Gibson

Matthew Joseph Gleason

Molly Marie Gobble

Elizabeth Vivian Graham

Traevon Isaiah Gray

Cameron Reagan Greene

Margaret Elizabeth Grinnell

Nicholas John Grisdale

Francis Evan Hajek

Joseph Vaughan Hamel

Augustus Henry Hankle

Nathaniel John Hargrove

Noah Adam Hargrove

Liam James Harris

Catherine Elizabeth Hart

Stephanie Jean Hass

Joseph Shields Hawkes

Joshua Ethan Haws

George Konrad Haynie

Andrew Edward Hazelwood

Sean Thomas Heneghan

Samantha Michelle Henley

Dakota William Henry

Dylan Oneil Herring

Emma Virginia Herring

Elizabeth Susan Higginbotham

Cheyenne Autumn Hinson

Hannah Marie Hipes

Andrew Ward Holzwarth

Noah Bryant Honeywell

Hannah Grace Hoover

Sherwin Hosseinpour

Kathleen Caroline Hughes

Sterling Grace Astin Hull

Elena Lee Hunt

Benjamin David Hurt

Adrian Enrique Ibanez

Alexander Montgomery Ix

Sidney Isabel Jackson

Elizabeth Carol Jahoda-Wassung

Colton Lee Johnson

Walter Alexander Johnson

William Caleb Johnson

Isabelle Jeanne Jordan

Max Kang Jin Jung

Adelaide Dori Kahn

Stephane Pierre Karp

Andrew William Keating

Shane Spencer Keeton

Calvin Ira Kellum

Elizabeth Wren Kelly

Katherine Mary Kennedy

Ian Fox Kenworthy

Julius Xavier Kerley

Kelsey Michelle Keyton

Chloe Madison Kienzle

Lael Fielding-Webb Killham

Julianne Devin Kirby

Kristina Louise Krajewski

Andrew Whitman Krese

Matthew William Kuzjak

Ineke Annelies La Fleur

Aislinn Rayne Lagana

Amber Ruth Lambert

Stephanie Grace Langan

Alyssa Mae Lawhorn

Camden Randolph Layman

Grayson Thomas Legard

Benjamin Hale Lenox

Sarah Marjorie Leonard

Benjamin David Life

Anna Kay Livermon

Carlton Garrett Livermon

Maureen Quinn Loftus

Davis Dale Long

Michelangelo Isaiah Loving

Sydney Jane Thomas Lowe

Josiah Levon Fowler Luftig

Thomas Bernard Lysiak

James Otis Macmillin

Zachary Philip Mallia

Jenna Rose Malyn

Emma Elizabeth Manclark

Thomas James Mangrum

Eva Catherine Massarelli

Samuel Thomas McIntire

Casey Lee Meadows

Erin Grace Meier

Breaker Blu Mendenhall

Collin Daniel Merryman

William Harrison Mitchell

Mary Eleanor Moffett

Ainsley Simone Momorella

Spencer Reid Montiel

Evelyn Victoria Moore

Kaelyn Nicole Moore

Ariana Monique Morris

Molly Nicole Morris

Max Justice Morrison

Benjamin Raymond Moskalski

Isaak Richard Nathan

Amelia Grace VanLeuvenigh Nichols

Ashna Camille Nitzsche

Frances Kimble Noll

Abigail Grace Norton

Joseph Thomas O'Carroll

Katherine M O'Connor

Sophie Kathryn O'Donnell

William Anthony O'Shea

Grayson Ellis Richard Ottaway

Alexa Ruth Overstreet

Adeline Elise Patterson

Joseph Hill Paulson

Natalie Anne Peck

Kaylyn Macaulay Pelletier

William Gray Peritz

Charles Joseph Persico

Olivia Ann Phelps

Chloe Elizabeth Plantz

Trevor Brooks Plesko

Isabelle Emerson Plummer

Devin Powell

Riley James Prichard

Aibek Quirk

Natalie Christine Raab

Sander Otto Ramirez

William Jackson Reichert

Olivia Katharine Respeto

Sarah Emily Rhea

Jacob Rider Rike

Justin Thomas Moore Roberts

Julia Elizabeth Rod

Patricia Ann Rodgers

Illiana Wren Roesso

Cole Joseph Paul Ruoto

James Michael Sacra

Nathaniel David Salomon

Tyler Ray Sandridge

Courtney Libre Schoeb

Landon Thomas Sears

Taylor Meadow Sedwick

Jane Rand Servine

Fredrick Sims Setser

Charles Lockwood Sewell

Owen James Shaffer

Isaiah Hassan Shageer

Brookelyn Bonnie Shantler

Sydney Grace Sherman

Carter Ashby Shifflett

Harland Franklin Shifflett III

Tyler Morgan Simpson

Zachary Morgan Simpson

Kate Elizabeth Skinner

Ella Catherine Smith

Helen Hudson Snyder

Henry Thomas Sours

Jordan Parker Sprouse

Jonathan Philip Stahon

Sam Harrison Stalfort

William Norris Stalfort

Kendra Elizabeth Steppe

Kaydence Cheyenne Sullivan

Alice Rose Taylor

Caroline McKenzie Teague

Erik Telesnicki-Kranz

Elizabeth Grace Terrell

Stuart Lloyd William Terrill

Charlotte Rose ThomasClarke

Zachary Michael Thorne

Jackson Thomas Thornton

Lauren Elizabeth Tipton

Addisyn Grace Toll

Elizabeth Mccray Trundle

Jackson D Ursenbach

Sebastian Edwin Valentin

Andrew Volenick

Sam Christopher von Elten

Oscar Francis Walter

Leo Wang

Logan Riley Warlick

Emma Sofia Wayne

Sierra Skye Weaver-Weeks

Jessica Elsbeth Weiss

Charles Crosby Weyher

Caryn Mackenzie Wheeler

Katherine Anne White

Sierra Grace Williams

Isobel Katheryn Williamson

Jeffrey Allen Wilson Jr.

Rome Tyce Winter

Bailey Madison Wood

Cameron Alexander Wood

Trent Daniel Woodhouse

Colby Timbrell Wren

Andrew Carl Young

Florence Jane Zahorik

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